Шри-Ланка может отказаться от передачи РФ и Индии управления аэропортом MRIA — СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Шри-Ланки, сформированное после состоявшихся в сентябре президентских выборов, может отменить решение прежних властей о передаче под внешнее управление России и Индии аэропорта Маттала Раджапакса (MRIA) на юге островного государства.

Как сообщает газета The Daily Star со ссылкой на официальный источник, новая администрация не готова предоставить лицензию на передачу российской управляющей компании «Аэропорты регионов» и индийской Shaurya Aeronautics данного аэропорта «из-за правовых барьеров».

«У пришедшего к власти правительства Шри-Ланки нет желания передавать этот аэропорт под иностранное управление. Согласно действующему закону о гражданской авиации, право управлять всеми аэропортами в стране принадлежит отечественной компании Airport and Aviation Services», — пояснил собеседник издания.

На вопрос о предполагаемом одобрении генеральным прокурором Шри-Ланки коммерческого соглашения с российской и индийской управляющими компаниями источник заявил, что этого не потребуется, «поскольку данный проект в настоящее время не считается актуальным». Власти примут решение об альтернативной модели развития аэропорта после всеобщих выборов в стране, назначенных на 14 ноября.

В апреле 2024 года правительство Шри-Ланки решило передать российской управляющей компании «Аэропорты регионов» и индийской Shaurya Aeronautics на 30 лет управление аэропортом MRIA, расположенным в 15 км от города Хамбантота, в связи с необходимостью сокращения финансовых издержек от эксплуатации государственных предприятий. В июле занимавший пост министра судоходства, портов и авиации Шри-Ланки Нимал Сирипала де Сильва назвал стратегическим шагом передачу аэропорта под внешнее управление России и Индии. Партнерство с ними имеет важное значение для возрождения MRIA, подчеркнул министр.