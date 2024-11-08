Активистки в США объявили «секс-забастовку» после успеха Трампа на выборах — WP
13:32 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители движения фемактивисток в США призвали отказаться от отношений с мужчинами на четыре года, пока республиканец Дональд Трамп, который избран 47-м президентом страны, не покинет Белый дом. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
Как отмечает издание, в течение нескольких часов после того, как стали известны итоги голосования в США, женщины в социальных сетях начали публиковать посты, набравшие сотни тысяч лайков, с призывами избегать близости с мужчинами. Подобные «секс-забастовки» входят в число запретов южнокорейского феминистского движения под названием 4B («Четыре нет»): нет браку, нет близости, нет свиданиям, нет рождению детей. Газета пояснила, что «прародительницей» этого движения можно считать заглавную героиню комедии древнегреческого писателя Аристофана Лисистрату, которая призвала жительниц Эллады отказаться от близости до тех пор, пока не закончатся войны и не будет установлен мир.
Таким образом, американки, указывает WP, отреагировали на программу республиканца, которая в том числе предполагает запрет абортов. «Если все эти мужчины голосуют против наших прав, они не заслуживают того, чтобы притронуться к женщине в течение четырех лет», — приводит издание комментарий одной из пользовательниц соцсети. Помимо отказа от отношений жительницы США также призвали отказаться от приложений для знакомств.
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