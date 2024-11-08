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Комплекс ПРО США в Польше будет введен в эксплуатацию на следующей неделе — глава МИД

22:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальная церемония введения в эксплуатацию наземного комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, построенного США в населенном пункте Редзиково на севере Польши, пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский.

«На следующей неделе (11-17 ноября — прим. ТАСС) я получу личное удовольствие от того, что первый постоянный объект американских войск — база противоракетной обороны в Редзикове — будет в итоге открыт», — сказал дипломат на пресс-конференции в Гданьске, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

Объект Aegis Ashore в Редзикове — часть программы поэтапного развертывания компонентов системы ПРО в Европе EPAA (European Phased Adaptive Approach). В эту систему также входят оснащенные радарами Aegis корабли, базирующиеся в испанском городе Рота, радиолокационная станция AN/TPY-2 в Турции (на боевом дежурстве с 2011 года) и еще один комплекс Aegis Ashore на базе Девеслу в Румынии.

Строительство объекта ПРО в Редзикове началось в 2016 году. По данным из открытых источников, оно обошлось США в $850 млн.

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