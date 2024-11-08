Комплекс ПРО США в Польше будет введен в эксплуатацию на следующей неделе — глава МИД
22:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальная церемония введения в эксплуатацию наземного комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, построенного США в населенном пункте Редзиково на севере Польши, пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский.
«На следующей неделе (11-17 ноября — прим. ТАСС) я получу личное удовольствие от того, что первый постоянный объект американских войск — база противоракетной обороны в Редзикове — будет в итоге открыт», — сказал дипломат на пресс-конференции в Гданьске, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.
Объект Aegis Ashore в Редзикове — часть программы поэтапного развертывания компонентов системы ПРО в Европе EPAA (European Phased Adaptive Approach). В эту систему также входят оснащенные радарами Aegis корабли, базирующиеся в испанском городе Рота, радиолокационная станция AN/TPY-2 в Турции (на боевом дежурстве с 2011 года) и еще один комплекс Aegis Ashore на базе Девеслу в Румынии.
Строительство объекта ПРО в Редзикове началось в 2016 году. По данным из открытых источников, оно обошлось США в $850 млн.
НОВОСТИ
- 22:40 08.11.2024
- Украинский конфликт произошел из-за глупости Байдена — Сакс
- 21:27 08.11.2024
- Минюст США утверждает, что Иран готовил покушение на Трампа
- 20:40 08.11.2024
- Глава ЕК заявила, что ЕС получает много газа из РФ и его нужно заменить американским
- 20:02 08.11.2024
- В Москве прошел первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие»
- 20:00 08.11.2024
- Минсельхоз Франции ожидает снижения производства вина в стране на 23%
- 19:20 08.11.2024
- Критиковавший вторжение в Курскую область генерал уволился из ВСУ по состоянию здоровья
- 18:40 08.11.2024
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 ноября составили 2,535 трлн руб. — Минфин
- 18:00 08.11.2024
- Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим
- 17:32 08.11.2024
- Лидеры ЕС обсуждают, сможет ли сообщество продолжить помощь Киеву без США — Bloomberg
- 17:12 08.11.2024
- Российские войска перерезают трассу Запорожье — Курахово, сообщил Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать