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Катар прекращает посредничество в переговорах о перемирии в Газе — AFP

20:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар намерен прекратить свои посреднические усилия в переговорах о перемирии в секторе Газа. Об этом агентству AFP сообщил дипломатический источник.

По его данным, власти страны проинформировали Израиль и ХАМАС о том, что пока обе стороны отказываются от добросовестных переговоров о достижении соглашения, они не могут играть роль посредника.

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