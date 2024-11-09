Катар прекращает посредничество в переговорах о перемирии в Газе — AFP

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар намерен прекратить свои посреднические усилия в переговорах о перемирии в секторе Газа. Об этом агентству AFP сообщил дипломатический источник.

По его данным, власти страны проинформировали Израиль и ХАМАС о том, что пока обе стороны отказываются от добросовестных переговоров о достижении соглашения, они не могут играть роль посредника.