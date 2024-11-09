Катар прекращает посредничество в переговорах о перемирии в Газе — AFP
20:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Катар намерен прекратить свои посреднические усилия в переговорах о перемирии в секторе Газа. Об этом агентству AFP сообщил дипломатический источник.
По его данным, власти страны проинформировали Израиль и ХАМАС о том, что пока обе стороны отказываются от добросовестных переговоров о достижении соглашения, они не могут играть роль посредника.
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