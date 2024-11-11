Сотрудники Минюста США «в ужасе» после победы Трампа, опасаются мести — Politico

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чиновники в Министерстве юстиции США «пребывают в ужасе» из-за предстоящего возвращения Дональда Трампа на пост главы американской администрации. В ведомстве опасаются мести со стороны избранного президента, сообщила газета Politico.

Отмечается, что Трамп «винит Минюст США во многих своих мучениях за прошедшие четыре года», поэтому служащие опасаются того, как ситуация будет развиваться после его вступления в должность. «Все, с кем я говорил, в основном юристы, теряют голову, — сообщил изданию неназванный источник. — Страх заключается в том, что руководство и кадровые сотрудники <…> либо [сами] уйдут, либо будут изгнаны».

Газета напомнила, что ранее Трамп уже заявлял, что инициировавшего против него федеральные процессы спецпрокурора Джека Смита необходимо признать психически больным и выслать из страны. В окружении республиканца также пригрозили массовыми увольнениями чиновникам Минюста по возвращении Трампа к власти. «[Ситуация в ведомстве] будет еще хуже. Вопрос только в том, насколько хуже», — заявил Politico бывший сотрудник министерства, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что в Минюсте США уже изучают, как завершить два федеральных уголовных дела против Трампа до его вступления в должность, поскольку действующие правила ведомства запрещают преследовать находящегося у власти президента.