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Поставки газа РФ по трубе в Китай в 2024 г. превысят контрактные обязательства

22:40 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского трубопроводного газа в Китай по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства, говорится в сообщении «Газпрома».

В нем отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан провели рабочую встречу, на которой обсудили поставки российского газа.

«В настоящее время „Газпром“ ведет подготовку к дальнейшему увеличению экспорта газа по „Силе Сибири“ в соответствии с договоренностью компаний о досрочном выводе суточных поставок на максимальный контрактный уровень. На встрече было отмечено, что поставки российского трубопроводного газа в Китай по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства „Газпрома“, — говорится в сообщении.

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