Поставки газа РФ по трубе в Китай в 2024 г. превысят контрактные обязательства
22:40 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки российского трубопроводного газа в Китай по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства, говорится в сообщении «Газпрома».
В нем отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан провели рабочую встречу, на которой обсудили поставки российского газа.
«В настоящее время „Газпром“ ведет подготовку к дальнейшему увеличению экспорта газа по „Силе Сибири“ в соответствии с договоренностью компаний о досрочном выводе суточных поставок на максимальный контрактный уровень. На встрече было отмечено, что поставки российского трубопроводного газа в Китай по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства „Газпрома“, — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 22:00 11.11.2024
- Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области, заявил Рогов
- 21:20 11.11.2024
- Глава Минфина Израиля анонсировал подготовку частичной аннексии Западного берега
- 20:40 11.11.2024
- Иноагенты не смогут вывести за рубеж рубли с российских спецсчетов — Володин
- 20:00 11.11.2024
- Затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ составят более 700 млрд руб.
- 19:20 11.11.2024
- Зеленский требует посадить политика, призвавшего к переговорам с РФ — депутат
- 18:40 11.11.2024
- Патрушев предупредил о возможных новых диверсиях со стороны англосаксов
- 18:00 11.11.2024
- Киев под видом эвакуации харьковчан уничтожает села перед приходом ВС РФ — Ганчев
- 17:32 11.11.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек и танк — МО РФ
- 17:12 11.11.2024
- Боррель признал, что не все в ЕС понимают, зачем тратить 122 млрд евро на Украину
- 17:00 11.11.2024
- Сотрудники Минюста США «в ужасе» после победы Трампа, опасаются мести — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать