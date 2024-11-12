0
0
8
НОВОСТИ

Число регистраций в «Госуслуги биометрия» выросло в 8 раз с начала года — Григоренко

11:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число регистраций в мобильном приложении «Госуслуги биометрия» с начала года выросло в 8 раз, до 470 тысяч. Такой рост связан с появлением новых сервисов с использованием биометрии, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что сейчас идет активное развитие биометрии как альтернативы традиционным способам получения услуг, но выбор всегда остается за человеком и он сам решает, как ему удобнее получать услуги от ведомств. «При этом статистика показывает, что все чаще предпочтение отдают второму варианту. Только с начала этого года количество очных регистраций биометрии выросло почти в три раза — до 2,2 миллионов. За это же время почти в 8 раз чаще граждане стали регистрироваться в мобильном приложении „Госуслуги биометрия“ — число регистраций выросло до 470 тысяч», — сказал Григоренко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 12.11.2024
В ГД внесут проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин
0
19
10:32 12.11.2024
Япония считает позитивными слова Путина об отношениях, но сохранит санкции — глава МИД
0
124
10:20 12.11.2024
Кандидат в канцлеры ФРГ намерен выдвинуть России ультиматум
0
162
10:05 12.11.2024
Около 10% пациентов болеют внутрибольничной пневмонией в РФ — эксперт
0
182
10:00 12.11.2024
Россиянам доллары не нужны — Силуанов
0
183
09:32 12.11.2024
Машинист крана обвиняется в госизмене и поджоге военкомата по заказу ГУР МО Украины
0
212
09:20 12.11.2024
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
0
219
09:05 12.11.2024
КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ
0
276
09:00 12.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России
0
268
22:40 11.11.2024
Поставки газа РФ по трубе в Китай в 2024 г. превысят контрактные обязательства
0
877

Возврат к списку