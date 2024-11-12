Число регистраций в «Госуслуги биометрия» выросло в 8 раз с начала года — Григоренко

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число регистраций в мобильном приложении «Госуслуги биометрия» с начала года выросло в 8 раз, до 470 тысяч. Такой рост связан с появлением новых сервисов с использованием биометрии, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что сейчас идет активное развитие биометрии как альтернативы традиционным способам получения услуг, но выбор всегда остается за человеком и он сам решает, как ему удобнее получать услуги от ведомств. «При этом статистика показывает, что все чаще предпочтение отдают второму варианту. Только с начала этого года количество очных регистраций биометрии выросло почти в три раза — до 2,2 миллионов. За это же время почти в 8 раз чаще граждане стали регистрироваться в мобильном приложении „Госуслуги биометрия“ — число регистраций выросло до 470 тысяч», — сказал Григоренко.