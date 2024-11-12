В ГД внесут проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин
11:05 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Об этом журналистам сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — отметил Володин.
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