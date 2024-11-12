Оппозиция в Абхазии разблокировала мост через реку Кодор после переговоров с властями

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти в Абхазии добились разблокирования моста через реку Кодор, ведущего в Сухум, по итогам столкновения с оппозицией, которое завершилось потасовкой, дав протестующим обещание о том, что задержанные при беспорядках будут отпущены. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

Ранее в Абхазии были перекрыты оппозицией все три моста, ведущие в Сухум: два через реку Гумиста и мост через реку Кодор. Затем утром во вторник мост через реку Кодор открывали на непродолжительное время, после чего снова закрыли.

«Представители глав администраций ряда районов выезжали на место. Властями была предпринята попытка силового воздействия, оппозиция дала отпор, произошла потасовка. Затем одни из глав администрации пообещал, что в течение определенного времени будут отпущены политзаключенные. Сейчас идут активные переговоры. Оппозицией сделан жест доброй воли — разблокирован мост», — сказал Микаа.