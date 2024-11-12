Каллас в Европарламенте призвала заставить Китай заплатить за поддержку России
14:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что считает Китай «системным противником» Евросоюза и призвала заставить его заплатить более высокую цену за поддержку России. Об этом она заявила на слушаниях в Европарламенте, по итогам которых ее должны утвердить на этот пост.
«Политика Китая изменилась за последние годы. Теперь это конкурент и системный противник», — подчеркнула она, призвав снизить «зависимость ЕС» и сократить риски отношений с Китаем.
«Без поддержки Китая Россия не сможет продолжать конфликт на Украине, поэтому Китай также должен почувствовать рост цены своей политики», — утверждала она.
Кандидатура Каллас на пост главы дипломатии ЕС была согласована на саммите ЕС в июне вместе с продлением полномочий ее шефа — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Теперь ее должны поддержать евродепутаты на совместных слушаниях комиссий Европарламента, на основании чего ее вместе с полным составом второй комиссии фон дер Ляйен утвердит сессия Европарламента в конце ноября.
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