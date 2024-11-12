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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри

15:32 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения — так называемой идеологии чайлдфри.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в сентябре. Распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, запрещается в сети Интернет, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе.

Как подчеркивал Володин, новые нормы запрещают именно пропаганду идеологии чайлдфри, «под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка».

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