Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения — так называемой идеологии чайлдфри.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в сентябре. Распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, запрещается в сети Интернет, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе.

Как подчеркивал Володин, новые нормы запрещают именно пропаганду идеологии чайлдфри, «под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка».