Тайвань мог при помощи США передать свои ЗРК Hawk Украине — Forbes
17:12 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Тайваня при посредничестве США могла передать Украине излишки своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона Тони Ху.
По его информации, администрация острова могла передать США излишки своих ЗРК, которые в итоге оказались на Украине. Всего Вооруженные силы Украины могли развернуть до 15 батарей ЗРК Hawk, в каждой из которых не менее шести пусковых установок по три ракеты, считает издание.
В апреле Госдепартамент одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн. Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны заявило, что поставка комплектов обслуживания ЗРК Hawk «не нарушит базовый военный баланс в регионе», а также «не снизит оборонные возможности» самих Соединенных Штатов.
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