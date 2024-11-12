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Архиепископ Кентерберийский ушел в отставку в свете скандала с растлением детей

18:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ушел в отставку на фоне скандала, вызванного тем, что Церковь Англии, духовным главой которой он являлся, покрывала сексуальное насилие в отношении детей, а сам он не сделал достаточно для предотвращения подобных преступлений.

«Получив милостивое разрешение Его Величества короля (Карла III, главы Церкви Англии — прим. ТАСС), я принял решение уйти в отставку», — говоритcя в заявлении 68-летнего архиепископа Уэлби. Он занимал эту должность с марта 2013 года. «Я надеюсь, что это решение ясно показывает, насколько серьезно Церковь Англии понимает необходимость перемен и нашу глубокую приверженность делу создания более безопасной церкви. Я ухожу, скорбя вместе со всеми жертвами и пережившими насилие», — добавил архиепископ.

Волна призывов к отставке Уэлби поднялась после публикации независимого отчета о резонансном деле британского юриста Джона Смайта, умершего в 2018 году и не представшего перед судом по обвинению в физическом и сексуальном насилии почти над сотней несовершеннолетних лиц. Авторы документа подчеркивают, что Уэлби, являвшийся другом Смайта, имел возможность и был обязан еще в 2013 году предать это дело огласке и передать имеющиеся у Церкви Англии данные в полицию, однако, по сути, покрывал педофила. После этого члены Генерального синода начали сбор подписей за отставку архиепископа.

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