20 тыс. участников СВО и их детей зачислены в колледжи в этом учебном году
19:20 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 20 тысяч участников СВО и их детей зачислили в колледжи по итогам приемной кампании 2024 года. Также более 7 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей трудоустроены после обращения в службу занятости, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
«По итогам приемной кампании 2024 года в колледжи зачислено 20 тысяч участников СВО и их детей, почти все из них на очную форму обучения. Это около 4% от всех зачисленных по программам СПО текущем году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее число участников СВО принято на обучение в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Ростовской области, Ставропольском крае и Московской области.
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