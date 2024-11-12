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20 тыс. участников СВО и их детей зачислены в колледжи в этом учебном году

19:20 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20 тысяч участников СВО и их детей зачислили в колледжи по итогам приемной кампании 2024 года. Также более 7 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей трудоустроены после обращения в службу занятости, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«По итогам приемной кампании 2024 года в колледжи зачислено 20 тысяч участников СВО и их детей, почти все из них на очную форму обучения. Это около 4% от всех зачисленных по программам СПО текущем году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число участников СВО принято на обучение в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Ростовской области, Ставропольском крае и Московской области.

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