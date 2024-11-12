Принадлежащая россиянам арена в Хельсинки продана финским инвесторам — СМИ
21:20 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принадлежащая россиянам спортивно-концертная арена Helsinki Hall продана финским инвесторам. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
Сделка должна быть одобрена ЕС и финскими властями, уточняет издание.
«Я могу подтвердить, что документы о покупке подписаны. Сегодня покупатели и продавцы достигли соглашения по всем деталям сделки», — сообщил изданию представитель российских владельцев, член совета директоров Helsinki Halli Oy, Кай Паананен.
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