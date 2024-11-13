Над регионами РФ за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА
09:00 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Белгородской, Тверской, Брянской, Пензенской и Воронежской областями.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Тверской области, пять — над территорией Брянской области, три — над территорией Пензенской области и два — над территорией Воронежской области», — сообщили в Минобороны РФ.
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