Более 80% россиян увеличили траты на образование своих детей в 2024 году — исследование
10:05 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 85% россиян увеличили траты на образование своих детей в 2024 году, причем большая половина (54%) отметила двукратный рост расходов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования образовательной компании MAXIMUM Education и образовательно-просветительского пространства «Дом полимеров» на ВДНХ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
«В 2024 году подавляющее большинство россиян (85%) увеличили траты на образование своих детей. Больше половины респондентов (54%) отмечают двукратный рост расходов, а каждый третий родитель (31%) стал тратить на 10-20% больше, чем год назад. Интересно, что 11% ответивших не изменили свои расходы на образование, а 5% даже удалось их сократить», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо русского языка и математики, самыми популярными предметами для подготовки к экзаменам стали обществознание (16%), информатика (11%), физика (9%) и химия (7%).
На будущее образование ребенка откладывают деньги 54% опрошенных, большинство (18%) — по 5 тыс. рублей ежемесячно. От 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. откладывают 12% россиян, от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. — 9%. Более 20 тыс. руб. в месяц на будущее образование детей откладывают 4% респондентов.
63% россиян примерно представляют себе будущую профессию своего ребенка, а каждый пятый (19%) уже просчитал траекторию обучения и выбрал соответствующий вуз. Будущую профессию вместе с ребенком планируют обсуждать 32% респондентов. Согласно исследованию, порядка 39% школьников хотят связать свое будущее с технической сферой, 24% — с гуманитарным направлением, 16% — с естественнонаучным, а 11% — с творческим. При этом родители подростков хотят, чтобы их дети работали в сфере IT (13%), образования (10%), медицины (8%), юриспруденции (6%).
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