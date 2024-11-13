Львова-Белова предложила собирать консилиумы при помещении детей в интернаты

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России предлагает создать консилиумы для обоснования размещения детей в интернатные учреждения в каждом регионе России. Об этом сообщила на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

«Мы предлагаем создать в каждом регионе консилиум по обоснованности размещения детей в учреждения», — говорится в докладе омбудсмена.

Она также предложила до марта 2025 года завершить ревизию госзаданий в части профилактики сиротства в регионах России, чтобы сменить акцент в работе учреждений с присмотра и ухода на возвращение детей, работу с семьей и развитие полустационарных форм.

Кроме этого, по мнению омбудсмена, сформировать в каждом регионе команду по сопровождению детей и провести анализ дел и исковых заявлений по лишению родительских прав.