Силы РФ закрепились у Купянска, Киев начал выводить из окрестностей военных и технику

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие за последние несколько суток существенно продвинулись у Купянска Харьковской области и закрепились на его окраинах. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев начал выводить из окрестностей Купянска военных и технику.

«За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Украинские боевики, в свою очередь, оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города», — сказал он.