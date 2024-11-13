Силы РФ закрепились у Купянска, Киев начал выводить из окрестностей военных и технику
13:20 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие за последние несколько суток существенно продвинулись у Купянска Харьковской области и закрепились на его окраинах. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев начал выводить из окрестностей Купянска военных и технику.
«За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Украинские боевики, в свою очередь, оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города», — сказал он.
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