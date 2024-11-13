Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2025 год

15:55

Депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». По словам главы департамента финансов столицы Елены Зяббаровой, проект бюджета обеспечит финансирование государственных программ, выполнение которых направлено на развитие города, и позволит предоставить москвичам доступное и качественные образование и здравоохранение, комфортную и безопасную городскую среду, а также гарантирует устойчивый рост экономики.

Зяббарова, представлявшая документ в Мосгордуме, отметила, что финансы, предусмотренные бюджетом, позволят обеспечить надежную социальную защиту гражданам, повышение качества услуг, предоставляемых населению. Принятие документа позволит продолжить выполнять планы развития городской инфраструктуры, а также поддерживать высокотехнологичный и инновационный бизнес, необходимый для обеспечения технологического суверенитета и безопасности.

«Ассигнования на социальную поддержку граждан, функционирование и развитие систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие мероприятия, как и в предшествующие годы, составят половину расходов городского бюджета. В 2025 году это 2,8 трлн руб., а с учетом средств обязательного медицинского страхования – 3,3 трлн руб.», – сказала глава департамента финансов.

По данным Зяббаровой, в 2005 году социальную поддержку москвичей предусматривается выделение 690 млрд руб., из которых на выплату пособий и компенсаций в денежной форме направят 374 млрд. 316 млрд планируется направить на предоставление мер поддержки в натуральной форме. «Это льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, это бесплатный и льготный проезд на общественном транспорте, обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации, приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения, обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Сегодня мерами социальной поддержки за счет средств городского бюджета пользуется каждый третий москвич. Это около 4,5 млн горожан», – сообщила глава депратамента Зяббарова.

В 2025 году доходы бюджета Москвы как планируется, будут составлять 5,1 трлн руб., расходы – 5,6 трлн руб.. Дефицит бюджета окажется менее 461,1 млрд руб. В 2026 году доходы бюджета составят 5,4 трлн руб., расходы – 5,8 трлн руб., дефицит – около 353,1 млрд руб. В 2027 году доходы бюджета столицы составят 5,8 трлн руб., расходы – 5,9 трлн руб., дефицит – почти 144,6 млрд руб.