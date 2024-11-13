Дуда предложил перебазировать в Польшу американские базы из стран, где им не рады
17:40 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Анджей Дуда предложил Соединенным Штатам перебазировать на польскую территорию американские войска и базы из тех стран, где им не рады.
«Повторю еще раз то, что в тишине кабинетов я говорил в последние годы американским президентам и генералам с адмиралами, с которыми я имел честь разговаривать. Если где-то в мире кто-то недоволен размещением у себя американских солдат и американской базы, то пусть они переедут к нам. Мы искренне приглашаем, переезжайте, мы всегда будем встречать вас с радостью!», — сказал Дуда на церемонии введения в эксплуатацию комплекса американской ПРО в Редзикове на севере страны, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.
По словам американского посла в Варшаве Марка Бжезиньского, более 10 тыс. военнослужащих США дислоцированы на польской территории. США увеличили в два раза размещенный в Польше военный контингент в феврале 2022 года, до этого он составлял 5 тыс. военнослужащих. В марте 2023 года польское Минобороны сообщило, что в стране появится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США.
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