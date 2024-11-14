Цена газа на бирже в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг превысила $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост с начала дня составляет около 5%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $500,5 за 1 тыс. куб. м, или 45,9 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).