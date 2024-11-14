Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS, имитирующий полет на Луну, завершился в Москве

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, моделирующий годовой полет на Луну, завершился, передает корреспондент ТАСС из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Эксперимент стартовал 14 ноября 2023 года — с тех пор шесть членов экипажа из России и Белоруссии провели 366 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и на поверхности Луны.