ЕП принял резолюцию с призывом запретить танкерам с нефтью РФ входить в Ла-Манш

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) на сессии в Брюсселе принял резолюцию, требующую от ЕС прямо нарушить международные правила судоходства, закрыв совместно с Великобританией пролив Ла-Манш для танкеров с российской нефтью, независимо от того, под каким флагом они идут. Об этом передает корреспондент ТАСС.

«Европарламент призывает страны ЕС в тесном сотрудничестве с Великобританией к мерам о запрете этим танкерам входа в Ла-Манш», — говорится в документе. ЕП также намерен призвать другие страны мира, контролирующие проливы, принять собственные меры для ограничения движения судов с российской нефтью.

Резолюция призывает к принятию максимально жестких санкций против независимого танкерного флота, перевозящего российскую нефть вне контроля западных государств.