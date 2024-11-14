0
0
76
НОВОСТИ

Песков прокомментировал возможность возвращения японских и европейских авто в РФ

16:12 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не удивлен тому, что зарубежные автопроизводители намерены вернуться на российский рынок: санкции легко отменяются, когда это требуется. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления поставок европейских и японских машин.

«Что касается Японии — все страны достаточно прагматичны в своих решениях, и вы знаете, что многие страны, которые вводят какие-то ограничения, при необходимости из своих собственных интересов выпускают лицензии на исключение из перечня этих ограничений. Это очень легко делается, и здесь все абсолютно цинично, прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — отметил представитель Кремля.

Он одновременно указал, что официальных заявлений от европейских автопроизводителей о возвращении на российский рынок пока не поступало. «Их (заявлений — прим. ТАСС) просто не было. Поэтому преждевременно [об этом] говорить», — указал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:04 14.11.2024
Музыкант Ян Марти выступил в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве
0
74
16:00 14.11.2024
ЕП принял резолюцию с призывом запретить танкерам с нефтью РФ входить в Ла-Манш
0
107
15:32 14.11.2024
Путин сам занимается темой Украины, спецпосланника для этого нет — Песков
0
153
15:12 14.11.2024
Нелегальные продажи воды в бутылках в России снизились в 17 раз
0
178
15:00 14.11.2024
ЕС не будет создавать собственное ЦРУ — доклад Ниинистё
0
199
14:32 14.11.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 430 человек и 10 танков — МО РФ
0
256
14:28 14.11.2024
В Сбере рассказали, чем роботизация складского хозяйства выгодна бизнесу
0
224
14:12 14.11.2024
В Киеве не подтвердили возможность президентских выборов в 2025 году
0
268
14:00 14.11.2024
Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS, имитирующий полет на Луну, завершился в Москве
0
302
13:32 14.11.2024
Потенциальный госсекретарь США пообещал навязывать «мир силой»
0
370

Возврат к списку