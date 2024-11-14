Песков прокомментировал возможность возвращения японских и европейских авто в РФ
16:12 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не удивлен тому, что зарубежные автопроизводители намерены вернуться на российский рынок: санкции легко отменяются, когда это требуется. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления поставок европейских и японских машин.
«Что касается Японии — все страны достаточно прагматичны в своих решениях, и вы знаете, что многие страны, которые вводят какие-то ограничения, при необходимости из своих собственных интересов выпускают лицензии на исключение из перечня этих ограничений. Это очень легко делается, и здесь все абсолютно цинично, прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — отметил представитель Кремля.
Он одновременно указал, что официальных заявлений от европейских автопроизводителей о возвращении на российский рынок пока не поступало. «Их (заявлений — прим. ТАСС) просто не было. Поэтому преждевременно [об этом] говорить», — указал Песков.
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