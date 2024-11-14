Музыкант Ян Марти выступил в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве

16:04

В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал музыкант Ян Марти, который выступил перед военнослужащими и потенциальными контрактниками. Артист был впечатлен организацией работы учреждения. «У нас сложилось очень хорошее впечатление, потому что все сделано для того, чтобы это (оформление документов. - "НГ") проходило четко, слаженно и без лишней суеты, - заявил Ян Марти. - Мы начали с электронной регистрации, прошли по всем кабинетам, и я понял, что действительно все выстроено правильно, и людям очень комфортно здесь находиться. Я посмотрел, ребята сидят в комфортных условиях, когда необходимо подождать».

Музыкант устроил для посетителей пункта – военнослужащих и тех, кто только намерен заключить контракт с Минобороны – небольшой концерт, исполнив несколько песен, а также пожелал всем удачи. «Чувство гордости за наших пацанов, поэтому я преклоняю свое колено перед ребятами, - отметил Марти. - Я хочу сказать, что победа за нами и это будет очень скоро».

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он действует по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан ждут в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Консультации по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на горячей линии по номеру 117. Также на вопросы горожан может ответить чат-бот @MskContract_bot в Telegram. Записаться на визит в Единый пункт отбора можно на городском портале mos.ru.