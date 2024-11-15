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За час над Курской областью уничтожены 15 украинских БПЛА — Минобороны РФ

22:40 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских БПЛА над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«15 ноября с 20:00 мск до 21:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — сказали там.

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