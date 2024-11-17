CNN: Куда бы ни посмотрел Киев, преимуществом, кажется, обладает Москва

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия завладела инициативой на линии фронта в зоне специальной военной операции (СВО) и не дает Украине планировать возможное контрнаступление. Об этом заявил в субботу телекомпании CNN эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.

«Сейчас России принадлежит инициатива на линии фронта. Она успешно использует тактические достижения и укрепляет их», — сказал он. Баррос отметил, что российские военные «загоняют [Вооруженные силы Украины] в угол» и преимущество ВС РФ на поле боя не позволяет Украине готовиться к возможному контрнаступлению.

Телекомпания CNN отметила, что везде, «куда бы ни посмотрел Киев, преимуществом, кажется, обладает Москва».