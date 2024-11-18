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Нидерланды сожалеют, что о решении об ударах вглубь РФ стало известно общественности

14:12 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды сожалеют, что о разрешении со стороны США наносить удары по территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS стало известно общественности. С таким заявлением выступил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп по прибытии на заседание министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе.

По его убеждению, решение является «адекватным ответом», в том числе на присутствие в РФ военных из КНДР. В то же время министр выразил сожаление, что эта информация «стала достоянием общественности». «Я бы предпочел, чтобы решение имело неожиданный эффект», — сказал Вельдкамп.

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