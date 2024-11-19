Берлин боится, что Трамп заставит ФРГ покупать газ у США — президент Польши
12:05 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Германии боятся того, что избранный американский президент Дональд Трамп может заставить ФРГ покупать газ у США. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен тем, что после вступления Трампа в должность его могут подтолкнуть к заключению невыгодных сделок с Вашингтоном. «Больше всего немцы боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ в Америке», — пояснил Дуда.
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