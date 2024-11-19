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В экономике РФ происходят серьезные структурные сдвиги — глава ЦБ

15:32 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В экономике РФ сейчас происходят структурные сдвиги, об этом в первую очередь сигнализирует рекордное число инвестиций в экономику, которые будут продолжать оставаться на высоком уровне несмотря на стоимость кредита. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«В экономике происходят серьезные структурные сдвиги. Мы видим это в том числе по рекордному росту инвестиций. За последние три года они выросли более чем на четверть. <…> И сейчас я иногда слышу предупреждение о том, что из за недоступного кредита инвестиции прекратятся. Это не так. И в следующем году будут отрасли компаний, где они будут продолжать нарастать. Инвестиции могут несколько снизиться, но это нормально, естественно. Но в целом по экономике они останутся на высоком уровне, достигнутом в последнее время, даже несмотря на то, что какое-то время кредит будет дорогим», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что залог устойчивого реального сектора и сохранение инвестиционного сектора — хорошая прибыль предприятий, она остается в близи рекордных уровней.

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