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В Минске назвали нарушением баланса сил решение США поставить Украине противопехотные мины

11:05 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США поставить Украине противопехотные мины стало нарушением баланса сил. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

«На сегодня существовала в мире система сдержек и противовесов. Она включала в себя запрет применения противопехотных мин в современных конфликтах. Решение о поставке таких мин в Украину — это нарушение очередного баланса сил, эскалация средств поражения, которые могут быть применены. Мы должны это учитывать, потому что никто не дает гарантии, что против нас тоже не будет применяться такое оружие», — сказал он журналистам на полях международной военно-научной конференции «Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности». Слова Муравейко приводит пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

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