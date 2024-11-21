Премьер Ирака обсудил с президентом РФ ситуацию на Ближнем Востоке

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны, среди прочего, обменялись мнениями относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил сам ас-Судани в своем официальном телеграм-канале.

«В ходе беседы мы обсудили обстановку в Ближневосточном регионе и подчеркнули, что сверхдержавы должны прилагать больше усилий для прекращения войны и не допустить ее дальнейшего расширения», — написал иракский премьер. О каких именно сверхдержавах шла речь, ас-Судани не уточнил. По его словам, переговоры состоялись в четверг по инициативе российской стороны.