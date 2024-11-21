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Оппозиция в Абхазии настаивает на отзыве из парламента соглашения по инвестпроектам

16:32 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная организация ветеранов войны «Аруаа» («Воины») настаивает на отзыве из парламента закона о ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Об этом ТАСС сообщил председатель организации Темур Гулиа по итогам заседания высшего совета «Аруаа».

«Мы по-прежнему настаиваем на отзыве соглашения по инвестпроектам. Либо парламент проголосует против ратификации этого соглашения, либо исполнительная власть отзовет его из парламента», — заявил Гулиа.

Парламент Абхазии 15 ноября должен был рассмотреть вопрос ратификации инвестиционного соглашения, однако проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса, а затем потребовала отставки президента Аслана Бжании. После того, как начались массовые беспорядки, пресс-служба президента сообщила о готовящемся документе об отзыве соглашения из парламента, но в итоге документ не был подписан. Позднее оппозиция заняла комплекс правительственных зданий в центре Сухума, включая парламент, кабмин и администрацию президента.

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