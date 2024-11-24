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Япония и США разрабатывают первый совместный план на случай кризиса у Тайваня - СМИ

13:20 24.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США и Японии намерены в течение декабря разработать первый план совместных операций на случай военного кризиса у Тайваня, который будет предусматривать, в частности, развертывание американских ракетных сил на примыкающих к этой зоне Филиппинах и юго-западных японских островах. Там будут размещены особые опорные пункты, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники. Оно подчеркивает, что в случае кризиса у Тайваня весь этот обширный район превращается в театр военных действий.

По данным источников, на островах между префектурой Кагосима на японском острове Кюсю и крайним юго-западом префектуры Окинава будут широко развернуты отдельные подразделения берегового полка морской пехоты США, оснащенные, в частности, реактивными системами залпового огня HIMARS. Вооруженные силы Японии станут оказывать им тыловую поддержку путем предоставления боеприпасов и горючего.

На севере Филиппин параллельно будут размещены американские ракетные подразделения, группы космической связи и наведения, кибернетической и электронной борьбы.

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