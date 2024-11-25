Всемирный банк направил Киеву более $40 млрд с февраля 2022 года

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) с февраля 2022 года привлек для Украины более $40 млрд на социальные и гуманитарные расходы. Об этом сообщается на едином веб-портале органов исполнительной власти Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее встретился с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани во время их визита в Киев. Стороны обсудили результаты сотрудничества Украины и банка за 1 000 дней спецоперации, планы на 2025 год, а также совместную работу правительства Украины и ВБ в рамках инструмента «матрица реформ», который в стране разработали совместно с банком.

Комментируя состояние финансовой системы Украины, министр финансов отметил ключевую роль Всемирного банка в поддержке экономики и бюджета страны. С февраля 2022 года ВБ положил начало программам и инструментам, благодаря которым привлек для нужд Украины более $40 млрд, отмечает портал. Эти средства позволили частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета Украины.