Всемирный банк направил Киеву более $40 млрд с февраля 2022 года
13:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирный банк (ВБ) с февраля 2022 года привлек для Украины более $40 млрд на социальные и гуманитарные расходы. Об этом сообщается на едином веб-портале органов исполнительной власти Украины.
Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее встретился с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани во время их визита в Киев. Стороны обсудили результаты сотрудничества Украины и банка за 1 000 дней спецоперации, планы на 2025 год, а также совместную работу правительства Украины и ВБ в рамках инструмента «матрица реформ», который в стране разработали совместно с банком.
Комментируя состояние финансовой системы Украины, министр финансов отметил ключевую роль Всемирного банка в поддержке экономики и бюджета страны. С февраля 2022 года ВБ положил начало программам и инструментам, благодаря которым привлек для нужд Украины более $40 млрд, отмечает портал. Эти средства позволили частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета Украины.
НОВОСТИ
- 13:32 25.11.2024
- «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором — Роскосмос
- 13:20 25.11.2024
- В Европе возобновились обсуждения по поводу возможной отправки войск на Украину - СМИ
- 13:05 25.11.2024
- Контуры платежной системы BRICS Bridge могут проявиться уже к 2025 году
- 12:45 25.11.2024
- Экоактивисты заблокировали крупнейшую транспортную артерию Варшавы
- 12:20 25.11.2024
- Путин готов к переговорам по Украине — Песков
- 12:05 25.11.2024
- В Европе «горячие головы» хотят отправки войск на Украину, но единства нет — Песков
- 12:00 25.11.2024
- Le Monde признала, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле»
- 11:32 25.11.2024
- У Киева нет шансов вернуть утраченные территории — основатель ЧВК Blackwater
- 11:20 25.11.2024
- Армия США при Трампе может уволить всех трансгендеров — The Times
- 11:05 25.11.2024
- В Европе возобновились обсуждения отправки войск на Украину — Le Monde
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать