Число детей с сахарным диабетом первого типа в РФ за 10 лет возросло в 2 раза

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число детей с сахарным диабетом первого типа в России за последние 10 лет выросло в два раза: если в 2014 году этот показатель был 32,9 тыс. человек, то по итогам 2023 года он составил 61,3 тыс. детей. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.

«В 2004 году у нас сахарный диабет первого типа был признан социально значимым заболеванием. Распространенность сахарного диабета первого типа у детей ежегодно увеличивается. Только за прошедшие 10 лет у нас число детей с сахарным диабетом первого типа увеличилось практически в 2 раза. Если смотреть на 2014 год, то это было 32 929 человек, на конец прошлого года этот [показатель] составил 61 318 детей», — сообщила она на круглом столе в Госдуме на тему: «Проблемы законодательного обеспечения проведения медико-социальной экспертизы у лиц, страдающих сахарным диабетом первого типа, при достижении ими возраста 18 лет».