Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла на 150% за три года — Евростат

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза (ЕС) выросла на 150% за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ. Об этом говорится в публикации Евростата.

«В третьем квартале 2024 года объем импорта сжиженного природного газа из России был на 2% выше, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период увеличилась на 150%», — говорится в материале.

Доля России в импорте СПГ в ЕС в третьем квартале 2024 года выросла до 20%. Наибольшую долю в поставках сжиженного газа в ЕС по-прежнему занимают США (35%).

В третьем квартале объем импорта трубопроводного газа из России был на 54% ниже, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период снизилась всего на 10%. За последние три квартала поставки природного газа из России в ЕС увеличились, и сейчас их доля (20%) близка к показателю третьего квартала 2022 года (22%).