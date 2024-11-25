Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла на 150% за три года — Евростат
15:32 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза (ЕС) выросла на 150% за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ. Об этом говорится в публикации Евростата.
«В третьем квартале 2024 года объем импорта сжиженного природного газа из России был на 2% выше, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период увеличилась на 150%», — говорится в материале.
Доля России в импорте СПГ в ЕС в третьем квартале 2024 года выросла до 20%. Наибольшую долю в поставках сжиженного газа в ЕС по-прежнему занимают США (35%).
В третьем квартале объем импорта трубопроводного газа из России был на 54% ниже, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период снизилась всего на 10%. За последние три квартала поставки природного газа из России в ЕС увеличились, и сейчас их доля (20%) близка к показателю третьего квартала 2022 года (22%).
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