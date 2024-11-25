0
0
163
НОВОСТИ

Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла на 150% за три года — Евростат

15:32 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза (ЕС) выросла на 150% за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ. Об этом говорится в публикации Евростата.

«В третьем квартале 2024 года объем импорта сжиженного природного газа из России был на 2% выше, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период увеличилась на 150%», — говорится в материале.

Доля России в импорте СПГ в ЕС в третьем квартале 2024 года выросла до 20%. Наибольшую долю в поставках сжиженного газа в ЕС по-прежнему занимают США (35%).

В третьем квартале объем импорта трубопроводного газа из России был на 54% ниже, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период снизилась всего на 10%. За последние три квартала поставки природного газа из России в ЕС увеличились, и сейчас их доля (20%) близка к показателю третьего квартала 2022 года (22%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 25.11.2024
Трампу будет сложно справиться с укреплением позиций РФ, КНР и Ирана — Politico
0
51
16:12 25.11.2024
Руководство СДПГ решило выдвинуть Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах — ТВ
0
106
16:00 25.11.2024
Большинство жителей Швеции выступают за сокращение приема беженцев в стране — опрос
0
103
15:12 25.11.2024
Путин уверен, что российская вакцина от рака станет прорывом
0
225
15:00 25.11.2024
Число детей с сахарным диабетом первого типа в РФ за 10 лет возросло в 2 раза
0
217
14:32 25.11.2024
Пассажиры самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, прибыли в Сочи спустя 10 часов
0
266
14:12 25.11.2024
В Испании подали иск против Хуана Карлоса I по обвинению в налоговых преступлениях
0
309
14:00 25.11.2024
Меркель заявила, что считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
0
336
13:32 25.11.2024
«Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором — Роскосмос
0
343
13:20 25.11.2024
В Европе возобновились обсуждения по поводу возможной отправки войск на Украину - СМИ
0
395

Возврат к списку