Представители Молдавии и «Газпрома» договорились продолжить переговоры в начале 2025 года
20:25 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» и Молдавия продолжат обсуждение организации поставок российского газа в республику с 1 января 2025 г., а также урегулирование задолженности «Молдовагаза» перед российским холдингом.
«Стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдову с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО „Молдовагаз“ перед группой „Газпром“, — сказано в сообщении „Газпрома“.
НОВОСТИ
- 19:47 25.11.2024
- Цена на кофе сорта «Арабика» достигла максимума за последние 13 лет
- 17:40 25.11.2024
- Курс доллара на Forex превысил 105 руб., курс евро — 110 руб.
- 17:12 25.11.2024
- Обвиняемый в госизмене Журавель приговорен по совокупности к 14 годам колонии
- 17:00 25.11.2024
- В ГД внесен проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин
- 16:54 25.11.2024
- Сергунина: Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет с 1 декабря по 28 февраля
- 16:46 25.11.2024
- Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
- 16:32 25.11.2024
- Трампу будет сложно справиться с укреплением позиций РФ, КНР и Ирана — Politico
- 16:12 25.11.2024
- Руководство СДПГ решило выдвинуть Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах — ТВ
- 16:00 25.11.2024
- Большинство жителей Швеции выступают за сокращение приема беженцев в стране — опрос
- 15:32 25.11.2024
- Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла на 150% за три года — Евростат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать