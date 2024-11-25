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НОВОСТИ

Представители Молдавии и «Газпрома» договорились продолжить переговоры в начале 2025 года

20:25 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» и Молдавия продолжат обсуждение организации поставок российского газа в республику с 1 января 2025 г., а также урегулирование задолженности «Молдовагаза» перед российским холдингом.

«Стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдову с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО „Молдовагаз“ перед группой „Газпром“, — сказано в сообщении „Газпрома“.

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