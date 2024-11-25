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НОВОСТИ

Минобороны Азербайджана: Наша страна является надежным партнером НАТО

21:30 25.11.2024 Источник: Интерфакс

Делегация НАТО во главе с заместителем помощника генерального секретаря альянса по операциям Бурджу Сан обсудила с начальником Управления международного военного сотрудничества Минобороны республики Эльчином Абдуллаевым перспективы сотрудничества.

"На встрече обсуждалась текущая ситуация с выполнением обязательств, указанных в "Индивидуально адаптированной программе партнерства" (ITPP), считающейся основной правовой базой сотрудничества с НАТО, и об участии азербайджанских военнослужащих в международных миссиях по обеспечению безопасности", - сообщило министерство обороны Азербайджана.

"На встрече особо подчеркнуто, что наша страна является надежным партнером НАТО. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями и о перспективах сотрудничества", - подчеркивается в информации.

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