Минобороны Азербайджана: Наша страна является надежным партнером НАТО
21:30 25.11.2024 Источник: Интерфакс
Делегация НАТО во главе с заместителем помощника генерального секретаря альянса по операциям Бурджу Сан обсудила с начальником Управления международного военного сотрудничества Минобороны республики Эльчином Абдуллаевым перспективы сотрудничества.
"На встрече обсуждалась текущая ситуация с выполнением обязательств, указанных в "Индивидуально адаптированной программе партнерства" (ITPP), считающейся основной правовой базой сотрудничества с НАТО, и об участии азербайджанских военнослужащих в международных миссиях по обеспечению безопасности", - сообщило министерство обороны Азербайджана.
"На встрече особо подчеркнуто, что наша страна является надежным партнером НАТО. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями и о перспективах сотрудничества", - подчеркивается в информации.
НОВОСТИ
- 22:30 25.11.2024
- Все федеральные дела против Трампа Минюст США закрыл
- 20:25 25.11.2024
- Представители Молдавии и «Газпрома» договорились продолжить переговоры в начале 2025 года
- 19:47 25.11.2024
- Цена на кофе сорта «Арабика» достигла максимума за последние 13 лет
- 17:40 25.11.2024
- Курс доллара на Forex превысил 105 руб., курс евро — 110 руб.
- 17:12 25.11.2024
- Обвиняемый в госизмене Журавель приговорен по совокупности к 14 годам колонии
- 17:00 25.11.2024
- В ГД внесен проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин
- 16:54 25.11.2024
- Сергунина: Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет с 1 декабря по 28 февраля
- 16:46 25.11.2024
- Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
- 16:32 25.11.2024
- Трампу будет сложно справиться с укреплением позиций РФ, КНР и Ирана — Politico
- 16:12 25.11.2024
- Руководство СДПГ решило выдвинуть Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать