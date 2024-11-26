Более 60% россиян считают, что карьеру можно сделать и без получения высшего образования
11:32 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти две трети (65%) участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что значимость высшего образования преувеличена и в настоящее время без него можно сделать удачную карьеру.
«Охотнее опрошенные соглашаются с тем, что значимость высшего образования часто преувеличивают и в наше время без него можно сделать удачную карьеру, устроить свою жизнь (65%), за редким исключением (см., например, 2023 г.) эта точка зрения доминировала на протяжении всего периода наблюдений, тогда как в 2008 г. ответы россиян разделились поровну: 45% согласились с тем, что роль высшего образования преувеличена, 44% не согласились. Сегодня доля несогласных ощутимо ниже — 30%», — говорится в сообщении.
60% респондентов считают, что высшее образование все-таки обеспечивает успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей, число сторонников этой точки зрения планомерно снижается, в более ранние периоды (до 2015 г.) ее разделяли 72-76%. Около трети россиян сегодня не поддерживают эту точку зрения (35%).
Мнение, согласно которому люди без высшего образования обречены на низкооплачиваемую работу, теряет актуальность. В текущем замере доля россиян, разделяющих эту точку зрения, опустилась до 31%, тогда как до 2018 г. она колебалась в пределах 41-46%. Большая часть опрошенных с вышеуказанным суждением сегодня не согласна (66%).
Согласно опросу, оценка доступности высшего образования составила 38% — столько респондентов считают, что оно стало более доступным для россиян, чем в советские годы. При этом у большинства опрошенных равенство образовательных возможностей по-прежнему вызывает вопросы: каждый второй отмечает снижение его доступности в сравнении с советским периодом (52%), три года назад такой ответ давали 59%, а пять лет назад — 63%.
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