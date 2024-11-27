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Занявшая на выборах в Грузии второе место оппозиционная партия отказалась от мандатов

14:00 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная партия Грузии «Коалиция за перемены», которая заняла второе место на выборах 26 октября, внесла в парламент заявление об отказе от депутатских мандатов. Об этом сообщили местные телеканалы.

«То, что мы сегодня делаем, не означает, что мы отказываемся от представительства народа, от мандатов достижения перемен. Наоборот, то, что мы делаем сегодня — это путь полной делегитимации этого так называемого парламента», — сказал журналистам один из лидеров партии Ника Мелия, внося заявление об отказе от мандатов в канцелярию парламента.

В парламент внесли заявления и другие представители партии, которые получили мандаты по итогам выборов. Ранее «Коалиция за перемены», а также две другие оппозиционные партии — «Сильная Грузия» и «Единство — Национальное движение» внесли в ЦИК заявления об аннулировании своих избирательных списков. Это означает, что депутатов, отказавшихся от мандатов, не смогут заменить следующие по списку люди. Что касается четвертой оппозиционной партии, прошедшей в парламент — «Гахария — за Грузию», то она так же, как три другие, не признает результаты выборов, но не заявляет о намерении отказаться от мандатов.

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