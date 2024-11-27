Занявшая на выборах в Грузии второе место оппозиционная партия отказалась от мандатов
14:00 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиционная партия Грузии «Коалиция за перемены», которая заняла второе место на выборах 26 октября, внесла в парламент заявление об отказе от депутатских мандатов. Об этом сообщили местные телеканалы.
«То, что мы сегодня делаем, не означает, что мы отказываемся от представительства народа, от мандатов достижения перемен. Наоборот, то, что мы делаем сегодня — это путь полной делегитимации этого так называемого парламента», — сказал журналистам один из лидеров партии Ника Мелия, внося заявление об отказе от мандатов в канцелярию парламента.
В парламент внесли заявления и другие представители партии, которые получили мандаты по итогам выборов. Ранее «Коалиция за перемены», а также две другие оппозиционные партии — «Сильная Грузия» и «Единство — Национальное движение» внесли в ЦИК заявления об аннулировании своих избирательных списков. Это означает, что депутатов, отказавшихся от мандатов, не смогут заменить следующие по списку люди. Что касается четвертой оппозиционной партии, прошедшей в парламент — «Гахария — за Грузию», то она так же, как три другие, не признает результаты выборов, но не заявляет о намерении отказаться от мандатов.
НОВОСТИ
- 14:32 27.11.2024
- Число вакансий на одного квалифицированного работника в РФ возросло в 2,5 раза — Котяков
- 14:12 27.11.2024
- Лишь 14% однопартийцев Шольца верят в победу на досрочных выборах в Германии — опрос
- 13:32 27.11.2024
- ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР
- 13:20 27.11.2024
- Новая Еврокомиссия займется вытеснением российского СПГ из ЕС — фон дер Ляйен
- 13:05 27.11.2024
- 180 тыс. детей должны родиться в РФ с помощью ЭКО к 2030 году — Минздрав РФ
- 13:00 27.11.2024
- Запуск «Орешника» позволил России «показать зубы», избежав при этом эскалации — NI
- 12:32 27.11.2024
- Дефицит бюджетов регионов по итогам года составит порядка 100 млрд руб. — Силуанов
- 12:20 27.11.2024
- В кабмине Армении сообщили, что Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане
- 12:05 27.11.2024
- Все больше украинских беженцев хотят надолго остаться в Германии — DPA
- 12:00 27.11.2024
- КНР надеется, что страны G7 откажутся от геополитических игр — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать