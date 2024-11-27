Прогнозируемая холодная зима в Европе повысит затраты на энергоносители — Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогнозируемая в Европе самая холодная за последние несколько лет зима приведет к повышению энергетических рисков, затрат на энергоносители. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

По данным метеорологов, температуры в зимние месяцы в странах Евросоюза будут оставаться в основном ниже уровней, которые были отмечены в последние два года. При этом более низкие температуры по сравнению со среднегодовыми, как ожидается, будут отмечены в Южной Европе, в том числе в Италии. «Потребность в отоплении, вероятно, возрастет до самого высокого уровня» со времени начала конфликта на Украине, указывает Bloomberg.

Ситуация осложняется значительным ростом цен на газ и электроэнергию, и может оказаться еще серьезнее в связи с возможным прекращением поставок трубопроводного газа в Европу через Украину по истечении в конце 2024 года срока договора о транзите российского топлива. Как раз в это время могут быть зафиксированы самые низкие температуры, отмечается в сообщении.

Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, ожидаемая холодная зима в Северном полушарии, ограниченный ввод новых СПГ-мощностей и вероятное прекращение транзита российского газа через Украину могут привести к новым скачкам цен на мировом газовом рынке. Помимо этого, зимой возможны перебои в электроснабжении, а также задержки с запуском новых проектов и незапланированные перебои в работе СПГ-терминалов, что потенциально может обернуться сокращением поставок, указывает EIA.