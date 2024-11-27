15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство итальянских наемников, воюющих в рядах ВС Украины (ВСУ), представляют крайне правые неофашистские организации. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По ее данным, среди итальянских наемников активисты таких крайне правых неофашистских организаций, как CasaPound. Их точное число неизвестно, так как они не афишируют свою деятельность, поскольку в Италии наемничество — уголовно наказуемое преступление.

Есть среди итальянских наемников и люди, придерживающиеся левых и умеренных взглядов. Один из них рассказал газете о нехватке боеприпасов. «У нас нет даже гранат, а русские хорошо сражаются и доминируют в воздухе», — приводит его слова газета.

4 марта Минобороны России обнародовало статистику, согласно которой с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников из различных стран, Вооруженные силы РФ уничтожили 5 962 из них. Больше всего наемников из Польши — из 2 960 боевиков было уничтожено 1 497.