В рядах ВСУ воюют в качестве наемников представители итальянских крайне правых — СМИ
15:12 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство итальянских наемников, воюющих в рядах ВС Украины (ВСУ), представляют крайне правые неофашистские организации. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
По ее данным, среди итальянских наемников активисты таких крайне правых неофашистских организаций, как CasaPound. Их точное число неизвестно, так как они не афишируют свою деятельность, поскольку в Италии наемничество — уголовно наказуемое преступление.
Есть среди итальянских наемников и люди, придерживающиеся левых и умеренных взглядов. Один из них рассказал газете о нехватке боеприпасов. «У нас нет даже гранат, а русские хорошо сражаются и доминируют в воздухе», — приводит его слова газета.
4 марта Минобороны России обнародовало статистику, согласно которой с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников из различных стран, Вооруженные силы РФ уничтожили 5 962 из них. Больше всего наемников из Польши — из 2 960 боевиков было уничтожено 1 497.
НОВОСТИ
- 16:00 27.11.2024
- Фон дер Ляйен пообещала европейцам «борьбу за свободу», аналогичную украинской
- 15:32 27.11.2024
- Потери Украины на фронте могут составлять около 500 тыс. человек — The Economist
- 15:00 27.11.2024
- Прогнозируемая холодная зима в Европе повысит затраты на энергоносители — Bloomberg
- 14:32 27.11.2024
- Число вакансий на одного квалифицированного работника в РФ возросло в 2,5 раза — Котяков
- 14:12 27.11.2024
- Лишь 14% однопартийцев Шольца верят в победу на досрочных выборах в Германии — опрос
- 14:00 27.11.2024
- Занявшая на выборах в Грузии второе место оппозиционная партия отказалась от мандатов
- 13:32 27.11.2024
- ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР
- 13:20 27.11.2024
- Новая Еврокомиссия займется вытеснением российского СПГ из ЕС — фон дер Ляйен
- 13:05 27.11.2024
- 180 тыс. детей должны родиться в РФ с помощью ЭКО к 2030 году — Минздрав РФ
- 13:00 27.11.2024
- Запуск «Орешника» позволил России «показать зубы», избежав при этом эскалации — NI
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать