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Фон дер Ляйен пообещала европейцам «борьбу за свободу», аналогичную украинской

16:00 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении возглавить борьбу ЕС «за демократию», и пообещала нынешнему поколению европейцев «борьбу за свободу и суверенитет» аналогичную той, «которую ведут украинцы». Об этом она заявила, представляя программу своей новой Еврокомиссии на сессии Европарламента, который должен утвердить новый состав еврокомиссаров.

«Я верю, что наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет», — сказала она, добавив, что битва предстоит за ту же «свободу», за которую сейчас сражаются на Украине. Она также предупредила, что результаты этой борьбы будут формировать «будущее конфронтационного и нестабильного мира».

Она выступила с утверждением, что «битва за свободу и демократию объединяет всех европейцев», и подчеркнула, что намерена сделать это главным приоритетом своей второй Еврокомиссии.

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