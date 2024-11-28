Тарифы регоператоров могут вырасти на 25% при передаче им функций по созданию площадок ТКО
09:32 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тарифы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут вырасти на 25%, если им будут полностью переданы функции по созданию и содержанию контейнерных площадок для ликвидации их дефицита в течение трех лет. Это следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту о возможности передавать регоператорам функции по созданию и содержанию контейнерных площадок.
Как отмечается в документе, законопроект предусматривает возможность гибкого регулирования. Так, закрыть потребность в дефиците контейнерных площадок и контейнеров будет возможно не только за счет местных бюджетов и субсидий регионального бюджета, но и путем включения расходов в тарифы региональных операторов на услугу по обращению с ТКО.
В случае если расходы на создание и содержание контейнерных площадок будут включены в тарифы региональных операторов в полном объеме, потребуется увеличение тарифов регоператоров на 25% в течение трех лет. При включении в тарифы расходов только на создание контейнерных площадок и закупку контейнеров тарифы могут быть увеличены на 10%. При включении в тарифы регоператоров расходов только на содержание контейнерных площадок рост тарифов оценивается в 15%.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, при средней цене контейнерной площадки расходы на создание достаточного их количества составят 50 млрд рублей. Общие расходы на приобретение контейнеров в целом по РФ составят 15 млрд рублей, на их обновление может понадобиться 8 млрд рублей ежегодно. Расходы на содержание всех действующих и создаваемых контейнерных площадок оцениваются в 43 млрд рублей в год.
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