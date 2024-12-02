Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами России
09:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре — над территорией Брянской области, два — над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью», — сообщили в российском военном ведомстве.
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