ЕК приступила к изменению правил депортации нелегальных мигрантов — Politico
13:20 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) в ответ на призывы Дании, Италии и Польши поспособствовать решению проблемы нелегальной миграции приступила к работе над новой директивой по депортации мигрантов. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
По их информации, ЕК проводит консультации с заинтересованными европейскими государствами, чтобы уточнить их видение новой директивы. Источники издания информируют, что проект документа будет передан постоянным представительствам стран — членов ЕС уже в феврале. По словам одного из собеседников газеты, новые правила позволят национальным властям ограничивать свободу передвижения мигрантов, которые «исчерпали свои законные возможности остаться в стране ЕС», в частности, путем их принудительной регистрации в миграционных центрах.
Издание отмечает, что ЕК приняла решение ускорить разработку новой директивы по выдворению мигрантов в ответ на давление со стороны лидеров некоторых европейских государств — премьер-министра Польши Дональда Туска, главы правительства Италии Джорджи Мелони и премьера Дании Метте Фредериксен. Отмечается, что изменение миграционного законодательства сопряжено с огромными юридическими сложностями, поскольку затрагивает национальное, европейское и международное право.
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