0
0
170
НОВОСТИ

Украине может потребоваться еще более $10 млрд от Запада на поддержку ВПК

14:12 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина нуждается в дополнительных поступлениях от своих союзников для поддержания военно-промышленного комплекса, сумма требуемых вливаний Запада может составить от $10 до $15 млрд. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи с новым главой Евросовета Антониу Коштой.

По словам Умерова, на поддержание украинского ВПК нужно $25 млрд, однако Киев не сможет полностью обеспечить его нужды самостоятельно. «Украина направит до $10 млрд или до $14 млрд, поэтому нам потребуются дополнительные деньги от наших партнеров», — приводит его слова португальское агентство Lusa.

При этом глава ведомства отметил желание властей и дальше наращивать военное производство внутри страны благодаря западным вливаниям. «Мы сосредоточены на работе с европейскими партнерами по совместному производству и инвестициям на Украине, а также на сотрудничестве за пределами Украины во всех областях оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 02.12.2024
Пакет помощи Киеву на сумму 650 млн евро включает IRIS-T, танки Leopard-1, БПЛА — МО ФРГ
0
29
15:00 02.12.2024
ВС Сирии начали продвигаться по ряду направлений в Алеппо, Идлибе и Хаме
0
84
14:32 02.12.2024
ЕС продлил на год санкции в отношении «нарушителей прав человека»
0
162
14:28 02.12.2024
Дом зимнего плавания открылся в парке "Серебряный бор"
0
136
14:22 02.12.2024
Более 120 площадок примут участие в московском проекте «День без турникетов» — Сергунина
0
152
14:00 02.12.2024
Германия поддерживает Киев, но факт контакта с РФ позитивный — Песков
0
217
13:32 02.12.2024
Недовольство на Украине Зеленским растет, указал Песков
0
250
13:20 02.12.2024
ЕК приступила к изменению правил депортации нелегальных мигрантов — Politico
0
254
13:05 02.12.2024
РФ продолжает поддерживать Асада — Песков
0
249
13:00 02.12.2024
ВС РФ поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ — МО РФ
0
290

Возврат к списку