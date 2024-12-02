Украине может потребоваться еще более $10 млрд от Запада на поддержку ВПК

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина нуждается в дополнительных поступлениях от своих союзников для поддержания военно-промышленного комплекса, сумма требуемых вливаний Запада может составить от $10 до $15 млрд. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи с новым главой Евросовета Антониу Коштой.

По словам Умерова, на поддержание украинского ВПК нужно $25 млрд, однако Киев не сможет полностью обеспечить его нужды самостоятельно. «Украина направит до $10 млрд или до $14 млрд, поэтому нам потребуются дополнительные деньги от наших партнеров», — приводит его слова португальское агентство Lusa.

При этом глава ведомства отметил желание властей и дальше наращивать военное производство внутри страны благодаря западным вливаниям. «Мы сосредоточены на работе с европейскими партнерами по совместному производству и инвестициям на Украине, а также на сотрудничестве за пределами Украины во всех областях оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.