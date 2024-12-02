Иран готов предоставить Сирии помощь в борьбе с террористами — президент

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим сирийским коллегой Башаром Асадом заявил о готовности Тегерана предоставить Дамаску всю необходимую помощь в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила канцелярия лидера арабской страны.

«Президент Пезешкиан подтвердил, что Иран полностью отвергает все попытки подорвать единство и стабильность Сирии», — говорится в тексте, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Президент исламской республики подчеркнул «готовность Ирана предоставить Сирии все виды поддержки для ликвидации террористов и срыва замыслов их спонсоров и сторонников».